В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП — три человека погибли

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня в Верхнеуслонском районе Татарстана на 4 километре автодороги «Казань-Ульяновск» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Водитель автомобиля «Шевроле», девушка 1998 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилями «Додж» и «Шкода», как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В результате аварии трое пассажиров «Шевроле»: женщина и двое мужчин скончались от полученных травм. Водитель и еще один пассажир «Шевроле» в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Как стало известно, водительский стаж автоледи составляет четыре года. На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: МВД по РТ

Накануне В Татарстане на автодороге в обход городов Волжск и Зеленодольск столкнулись автомобили BMW и «Лада Гранта». Водитель последней машины погиб.

Дарья Акимова