Сегодня в Татарстане похолодает до -18 градусов
Во вторник, 4 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -13... -18 градусов. В Казани ожидается от -11 до -14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -11 до -15 градусов.Общество Татарстан
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