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Сегодня в Татарстане похолодает до -18 градусов

06:27, 04.01.2022
Сегодня в Татарстане похолодает до -18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 4 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -13... -18 градусов. В Казани ожидается от -11 до -14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -11 до -15 градусов.

Общество Татарстан

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