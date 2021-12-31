Путин заявил, что Россия в вопросах безопасности будет вести себя как США

Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

— Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ, — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин пытался всячески донести эту мысль до Байдена, передает «РИА Новости».

Фото: twitter.com/WhiteHouse

Президент США в ходе разговора призывал российского коллегу снизить напряженность вокруг Украины. Он отмечал, что значимый прогресс на предстоящих переговорах может быть достигнут только в обстановке деэскалации, сообщили детали разговора в Белом Доме.

Байден дал понять Путину, что США с союзниками дадут отпор, если Россия вторгнется на Украину.

Также американский лидер указал на особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Телефонный разговор длился 50 минут. Одна из главных тем переговоров — вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России, рассказали в пресс-службе Кремля.

10 января в Женеве пройдут переговоры России и США. РФ на них будет добиваться твердых гарантий безопасности. 12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО.



Татьяна Леухина