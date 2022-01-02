4 января в Болгаре начнется Всероссийский мусульманский форум

4 января в Болгаре открывается Всероссийский мусульманский форум — первое мероприятие Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

В форуме примут участие мусульмане из Татарстана, Москвы, Ленинградской и Свердловской областей, Кузбасса, Башкортостана, Марий Эл и других регионов страны. Эксперты, ученые, популярные проповедники выступят перед участниками с научно-познавательными лекциями, вагазами, презентациями и дадут мастер-классы. Также ожидаются квесты, тренинги и спортивные состязания.

5 января на мероприятии выступит муфтий Татарстана Коран-хафиз Камиль хазрат Самигуллин. Он расскажет о мероприятиях, планируемых в юбилейный год. Лекцию на тему истории ислама в России, в том числе о причинах и значении событий 922 года в Волжской Булгарии, прочтет заместитель муфтия, профессор, доктор политологии, ректор РИИ и КИУ и председатель Всероссийского совета по исламскому образованию Рафик хазрат Мухаметшин.

Помимо этого, здесь впервые будет показан расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан» и историко-приключенческий анимационный фильм «Билал» на татарском языке.

Форум закроется 8 января.

Фото: Михаил Козловский

В середине декабря 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он включает в себя 71 мероприятие.

Дарья Акимова