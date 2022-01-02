В Самарской области из-за метели перекрыли участок федеральной трассы М-5

Фото: Максим Платонов

Сегодня из-за метели и ограничения видимости на участке федеральной трассы М-5 в Самарской области введены ограничения движения для грузовиков и автобусов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

С 10 часов утра дорога М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезда к Оренбургу будет временно перекрыта с 29-го по 132-й км. На 29-м, 100-м и 129-м км стоят экипажи ГИБДД. Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 декабря в Татарстане сотрудники ГИБДД помогли колонне автомобилистов вырваться из снежного плена. Тогда На автотрассе Казань — Ульяновск встала колонна из 27 машин, которые не могли ехать из-за нулевой видимости. Инспекторы помогли двоим водителям вытащить их транспорт из сугроба и затем сопроводили колонну до ближайшей автозаправочной станции.

Дарья Акимова