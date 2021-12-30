В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли колонне из 27 автомобилей вырваться из снежного плена

В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли колонне автомобилистов вырваться из снежного плена. На автотрассе Казань — Ульяновск скопилась колонна из 27 машин, они не могли ехать из-за нулевой видимости.

Инспекторы Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин помогли двоим водителям вытащить их транспорт из сугроба, а после сопроводили колонну до ближайшей автозаправочной станции.

Шесть километров инспекторы, меняя друг друга, бежали через метель чтобы показать дорогу и вывести людей из снежной ловушки, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о поощрении инспекторов, сообщается на сайте МВД Медиа.

Сильнейшая метель была в Татарстане в выходные дни. Неблагоприятные погодные условия стали причиной многочисленных аварии и ЧП в республике.