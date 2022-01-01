В Казани на уборку улиц от снега вышли 198 единиц спецтехники и 352 дорожных рабочих

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня на уборку улиц от снега вышли 198 единиц спецтехники и 352 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Вывозить снег будут с участков улиц: Батурина, Витера, Губкина, Гудованцева, Декабристов, Дементьева, Дзержинского, Ибрагимова, Копылова, Короленко, Кремлевская, Ленинградская, Максимова, Театральная, Тэцевская, Челюскина, Чистопольская, с территории Сибирского тракта, площади Свободы и других участков.

За прошедшие сутки с городских улиц вывезено 3 тысячи тонн снега, всего с начала зимнего сезона — 167,6 тысяч тонн. Также на дорогах использовано 256 тонн реагента и 596 тонны песко-соляной смеси.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне на уборку казанских улиц от снега вышли 353 дорожных рабочих и 288 единиц спецтехники.

ДарьяАкимова