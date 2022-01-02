Со 2 января в Санкт-Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

Фото: Ринат Назметдинов

Со 2 января в Санкт-Петербурге вводятся QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании либо справки о медотводе для посещения заведений общепита и торговых центров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Однако это требование не распространяется на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, кафе на вокзалах и в аэропортах. Также без QR-кода можно будет попасть в магазины без торгового зала, аптеки, на автозаправки, в продовольственные магазины и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

В городе уже нельзя без QR-кодов посетить музеи, театры, цирки, концертные, выставочные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, спортзалы и развлекательные заведения.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 20 января в Чувашии вводятся QR-коды о вакцинации от коронавируса при посещении гипермаркетов.

Дарья Акимова