В Казани посадят деревья и кустарники на 25,8 млн рублей

В Казани на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады планируют посадить высокодекоративные деревья и кустарники на 25,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Средства на это выделяются из бюджета Казани. Подрядчику потребуется высадить на указанных выше улицах следующие виды деревьев и кустарников: вязы, липы, рябину, яблони, березы, татарский клен, ели, тополя и кустарники разных сортов.

Заявки принимаются до 17 января 2022 года. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова