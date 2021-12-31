Путин высказал слова поддержки россиянам, потерявшим близких из-за COVID-19

Фото: кадр поздравления

В новогоднем обращении президента России Владимира Путина прозвучали слова поддержки россиянам, потерявшим родственников из-за коронавируса.



Он отметил, что жители страны продолжали бороться с эпидемией, которая пока не отступает.

«Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — приводит слова Путина RT.

Первыми поздравление президента РФ с Новым годом увидели жители Чукотки и Камчатки. Отдельно Путин поздравил всех встречающих новый год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.

Маргарита Головатенко