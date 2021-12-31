Путин поздравил россиян с Новым годом — 2022

Фото: кадр поздравления

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми поздравление увидели жители Чукотки и Камчатки.



В поздравлении президент отметил, что страна столкнулась с вызовами, но вместе с тем научилась бороться с ними.

«В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это — великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека», — сказал он.

Отдельно Путин поздравил всех встречающих новый год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей. «Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд», — заключил президент.

Маргарита Головатенко