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Врач из Набережных Челнов рассказала, чем опасны бенгальские огни

09:57, 31.12.2021
Врач из Набережных Челнов рассказала, чем опасны бенгальские огни
Фото: howmade.ru

Заведующая центральной подстанцией скорой медицинской помощи Набережных Челнов Фануза Попова напомнила об опасности, которую таят в себе бенгальские огни. Это не только красиво, но и опасно, если обращаться с ними неосторожно.

«Бенгальские огни содержат вещества, типа азотнокислого бария и порошка алюминия, которые могут вызвать аллергическую реакцию», — рассказала врач. Она советует:

  • не держать зажженные бенгальские огни рядом со столом, чтобы продукты горения не попали на еду;
  • желательно зажигать их на улице, чтобы минимизировать неблагополучные последствия;
  • после использования огней в квартире обязательно надо проветрить комнату;
  • держать только за открытую часть палочки, не зажимая в кулаке, на расстоянии вытянутой руки;
  • беречь глаза от искр, чтобы избежать термического ожога, травм роговицы (и потенциальной слепоты).

Напомним, татарстанские врачи уже обращались к жителям республики с советами о том, как «пережить» новогодние каникулы. К примеру, они предупреждали о пиротехнике: при ее использовании надо соблюдать технику безопасности, надевать очки, не стоит бежать к незапустившейся петарде и заглядывать в нее, чтобы выяснить, почему не сработала. Потому что сработать она может в самый неподходящий момент. А порой травмы глаз получают от удара пробкой от шампанского.

Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан

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