В Казани ночью госпитализировали двоих взрослых и двоих детей после отравления неизвестным веществом

В Казани четыре человека, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел ночью в Кировском районе, по адресу ул. Мулланура Вахитова, д. 8.



От отравления неизвестным веществом пострадали: женщина 1952 года рождения, ее госпитализировали в 7-ую горбольницу с диагнозом отравление неизвестным веществом средней степени тяжести, женщина 1977 года рождения, ее госпитализировали в ДРКБ вместе с детьми с диагнозом «отравление неизвестным веществом лёгкой степени тяжести».

В ДРКБ госпитализировали девочек 2009 и 2013 годов рождения с диагнозом «отравление неизвестным веществом лёгкой степени тяжести». Организовано взаимодействие с оперативным дежурным ЦМК Минздрава и ООО «Газпром Трансгаз Казань». Причина происшествия устанавливается.

Вчера в Казани женщину госпитализировали после отравления угарным газом в квартире дома по улице Декабристов.



Татьяна Леухина