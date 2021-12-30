В Казани госпитализировали женщину после отравления угарным газом в квартире по улице Декабристов

В Казани женщину госпитализировали после отравления угарным газом в квартире дома по улице Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем. Женщина 1973 года рождения попала в 7-ю горбольницу с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести». Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что с начала года в республике зарегистрировано 48 случаев отравления угарным газом. Погибли 16 человек, двое из них — дети. Пострадали 94 жителя республики.



В воскресенье в Казани в квартире дома на улице Шоссейной были обнаружены тела женщины 1968 года рождения и мужчины 1973 года рождения с признаками отравления угарным газом. Также пострадал сосед 1994 года рождения. Его госпитализировали.



Татьяна Леухина