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В селе Алексеевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

10:05, 23.12.2021
В селе Алексеевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: Василий Иванов

На территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе Татарстана отменили карантин, установленный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию животных бешенством, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Отменяется карантин, вводимый на территории личного подсобного хозяйства по улице Зеленой, дом 12 в селе Войкино и на территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага. Указ вступил в силу.

Фото: Василий Иванов

В прошлый четверг на отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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