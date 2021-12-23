В селе Алексеевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов

На территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе Татарстана отменили карантин, установленный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию животных бешенством, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.



Отменяется карантин, вводимый на территории личного подсобного хозяйства по улице Зеленой, дом 12 в селе Войкино и на территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага. Указ вступил в силу.

Фото: Василий Иванов

В прошлый четверг на отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию бешенством животных.

Маргарита Головатенко