В селе Алексеевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
На территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе Татарстана отменили карантин, установленный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию животных бешенством, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Отменяется карантин, вводимый на территории личного подсобного хозяйства по улице Зеленой, дом 12 в селе Войкино и на территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага. Указ вступил в силу.
В прошлый четверг на отдельных территориях Сулеевского и Мульминского сельских поселений Татарстана ввели карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию бешенством животных.
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