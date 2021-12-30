Путин подписал закон об удаленном участии в заседании судов и подаче иска через интернет

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий дистанционно участвовать в судебных заседаниях и подавать исковые заявления и другие документы в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ. Документы можно будет подавать через портал «Госуслуги», информационную систему, определенную Верховным судом РФ, или через систему электронного документооборота. Поданные данные можно будет подписать обычной электронной подписью.

Также, при наличии технической возможности в суде, к заседанию можно будет подключиться по видеосвязи с личного устройства, если подать ходатайство.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня президентом подписан закон о запрете автоматического списания социальных выплат за долги граждан страны.

Дарья Акимова