Новости общества

09:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

08:56, 27.11.2021
В Казани телебашня окрасится в цвета флага Татарстана
Фото: digital.tatarstan.ru

На казанской телебашне РТРС 29 ноября с 17.00 до 22.00 включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Башню украсят в цвета флага Татарстана. Зеленый цвет на флаге Татарстана символизирует зелень весны, возрождение; белый — это цвет чистоты; красный — символ зрелости, энергии, силы и жизни.

Фото: realnoevremya.ru

Государственный символ РТ в этом году отмечает свое 30-летие.

Ранее казанская телебашня уже представала в праздничном освещении в День Конституции Татарстана. Она окрашивалась в цвета государственных флагов России и Татарстана с 17.00 до 22.00.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также