В Казани телебашня окрасится в цвета флага Татарстана
На казанской телебашне РТРС 29 ноября с 17.00 до 22.00 включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Башню украсят в цвета флага Татарстана. Зеленый цвет на флаге Татарстана символизирует зелень весны, возрождение; белый — это цвет чистоты; красный — символ зрелости, энергии, силы и жизни.
Государственный символ РТ в этом году отмечает свое 30-летие.
Ранее казанская телебашня уже представала в праздничном освещении в День Конституции Татарстана. Она окрашивалась в цвета государственных флагов России и Татарстана с 17.00 до 22.00.
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