Сулейман Керимов за год потерял $5,99 млрд — это много или мало?

Сенатор Сулейман Керимов возглавил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году по версии Forbes. За год состояние Керимова, семье которого принадлежат 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», уменьшилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд, — из-за падения цен на золото.

Вторую строчку занял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который за год потерял $2,93 млрд, сократив личное состояние до $9,29 млрд. Тройку лидеров замыкает совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик — его состояние снизилось на $668 млн, до $1,8 миллиарда.

Всего деньги потеряли 29 миллиардеров, еще 70 ушли в плюс, а состояние пяти вообще не изменилось.

Фото: council.gov.ru

$5,99 млрд — это:

Примерно столько же суммарно потеряли другие миллиардеры , занявшие в рейтинге с первого по девятое места.

, занявшие в рейтинге с первого по девятое места. На $1,91 миллиарда больше , чем потерял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, получивший первое место в аналогичном рейтинге Forbes за 2020 год, — $4,08 млрд. Зато в этом году его состояние увеличилось на $6,44 млрд, до $26,16 миллиарда.

, чем потерял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, получивший первое место в аналогичном рейтинге Forbes за 2020 год, — $4,08 млрд. Зато в этом году его состояние увеличилось на $6,44 млрд, до $26,16 миллиарда. Равно состоянию бывшей супруги Билла Гейтса Мелинды — по данным рейтинга Forbes Real Time Billionaires, она занимает 497-е место в списке самых богатых людей планеты. Билл и Мелинда Гейтс развелись в этом году.

Мелинды — по данным рейтинга Forbes Real Time Billionaires, она занимает 497-е место в списке самых богатых людей планеты. Билл и Мелинда Гейтс развелись в этом году. В 15,7 раза меньше декапитализации Илона Маска из-за продажи акций компании Tesla — $93 миллиарда. За месяц его состояние снизилось с рекордных $336 до 243 миллиардов.

декапитализации Илона Маска из-за продажи акций компании Tesla — $93 миллиарда. За месяц его состояние снизилось с рекордных $336 до 243 миллиардов. Больше половины дохода десяти российских миллиардеров в 2020 году — он суммарно составил $10,7 млрд. Специалисты оценивали суммы стоимости проданных активов и дивидендов в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го.

десяти российских миллиардеров в 2020 году — он суммарно составил $10,7 млрд. Специалисты оценивали суммы стоимости проданных активов и дивидендов в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. Чуть меньше, чем потерял примерно за день основатель Facebook (ныне Meta) Марк Цукерберг на фоне глобального сбоя — $6,3 миллиарда.

основатель Facebook (ныне Meta) Марк Цукерберг на фоне глобального сбоя — $6,3 миллиарда. Более чем в два раза больше состояния бывшего президента США Дональда Трампа в этом году — $2,5 млрд. В итоге он впервые за 25 лет не вошел в рейтинг самых богатых людей США от Forbes USA.

состояния бывшего президента США Дональда Трампа в этом году — $2,5 млрд. В итоге он впервые за 25 лет не вошел в рейтинг самых богатых людей США от Forbes USA. На $250 миллионов больше суммы, которую потратил генеральный директор компании по производству электромобилей Arrival, экс-глава российской Yota Денис Свердлов на благотворительность, социальные и экологические проекты с 2010 года, — $5,65 миллиарда.

Дарья Пинегина