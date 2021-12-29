В январе в аэропорту Казани появятся рейсы в Саранск и Магнитогорск

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе расписание аэропорта Казани дополнится полетами в Саранск и Магнитогорск. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю.

Так, со 2 января рейсы в Саранск будут организовываться по пятницам и воскресеньям. Вылет из столицы Татарстана запланирован в 20.00, прибытие в аэропорт Саранска — в 20.50. Обратный вылет из Саранска — в 21.30, прибытие в аэропорт Казани — в 22.20.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 3 января появится возможность добраться прямым рейсом в Магнитогорск. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и средам. Вылет из Казани запланирован в 04.50, прибытие в аэропорт Магнитогорска — в 08.15. Обратный вылет из Магнитогорска — в 09.10, прибытие в аэропорт Казани — в 08.25 (у каждого аэропорта указано местное время), сообщает пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Вчера стало известно, что в следующем году в аэропорту Казани появятся рейсы в Элисту.

Диана Жиленкова