«Татнефть» близка к выполнению плана по добыче нефти в 27,8 млн тонн на 2021 год

По данным на утро четверга, 30 декабря, группа «Татнефть» добыла 27,673 млн тонн нефти с начала 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.



Добыча «Татнефти» в январе — ноябре этого года составила 25,391 млн тонн. То есть компания добывала в среднем 78,7 тыс. тонн нефти в сутки в период с 1 по 29 декабря.

При сохранении 30—31 декабря среднесуточных декабрьских темпов добычи компания добудет 27,8 млн тонн нефти в 2021-м, что соответствует опубликованному в конце ноября прогнозу компании.

Фото: wikipedia.org

«Татнефть» планирует добыть 28,3 млн тонн нефти в следующем году, учитывая ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. В то же время добыча высоковязкой нефти снизится на 8% (3,4 млн тонн).

Маргарита Головатенко