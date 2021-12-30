Эксперты рассказали, как предпринимателям уменьшить симптомы выгорания

Предпринимателям и их подчиненным рекомендовали восстанавливать внутреннее равновесие в новогодние праздники занятиями спортом. Еще может помочь digital-детокс и переосмысление рабочих процессов. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные психологи и представители бизнес-сообщества.

Согласно результатам опроса hh.ru и health tech компании AIBY, 33% работодателей считают специалистов отдела продаж наиболее подверженными синдрому снижения мотивации. 22% и 20% назвали уязвимыми сотрудников отделов HR и разработки, клиентской поддержки (19%), финансового (17%) и административного (13%) департаментов. Опрос проводился с 23 ноября по 2 декабря 2021 года.

Причинами выгорания могут стать чрезмерные нагрузки на работе, сверхурочные часы, высокий уровень стресса. Это очевидные причины. Также работника в подобное состояние могут ввести монотонные задачи, нечеткий или очень изменчивый график, чувство изоляции в коллективе или токсичные отношения с коллегами, говорит клинический психолог Анна Крымская.

Она считает, что сотрудникам в этом случае следует расставить приоритеты (сосредоточиться лишь на важных делах), провести digital-детокс (оставить только важные уведомления на телефоне, убирать гаджеты перед сном), полностью сменить деятельность на время каникул (не заниматься рабочими задачами и вопросами), привлечь дополнительные ресурсы (делегировать то, что можно), просить поддержку у друзей и близких, обратить внимание на тело — увеличить физическую активность.

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В декабре сообщалось, что большинство жителей России обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. И чаще всего о выгорании говорили жители Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Маргарита Головатенко