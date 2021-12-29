В Казани в одном из ДТП на улице Ершова пострадал водитель Ford

В Казани сегодня вечером на улице Николая Ершова произошло два ДТП. В одном из них пострадал человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительной информации, обе аварии произошли в 19:30. Столкнулись машины LADA Granta и Ford, в этом ДТП пострадал водитель иномарки. Его доставили в БСМП. Во второй аварии столкнулись две машины Hyundai. По предварительным данным, в этой аварии нет пострадавших.



Об аварии на улице Николая Ершова сегодня вечером сообщили в социальных сетях очевидцы.

Татьяна Леухина