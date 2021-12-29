В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»*

В Кремле отказались комментировать решение суда о ликвидации международного общества «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как власти оценивают данное решение.

— Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»* вчера. Соответствующий иск подала Генпрокуратура России из-за систематических нарушений закона об иноагентах. В организации же считают, что для ликвидации нет никаких законных оснований и это чисто политическое решение.



* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России