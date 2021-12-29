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В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»*

19:58, 29.12.2021
В Кремле отказались комментировать ликвидацию «Мемориала»*
Фото: pixabay.com

В Кремле отказались комментировать решение суда о ликвидации международного общества «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра*. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, как власти оценивают данное решение.

— Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Верховный суд России ликвидировал международную организацию «Мемориал»* вчера. Соответствующий иск подала Генпрокуратура России из-за систематических нарушений закона об иноагентах. В организации же считают, что для ликвидации нет никаких законных оснований и это чисто политическое решение.

* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

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