Суд в Петербурге изменил меру пресечения Хованскому на запрет определенных действий

В Петербурге суд освободил блогера Юрия Хованского из-под ареста. Ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Изначально выпустить из СИЗО Хованского планировалось только 8 января, когда истекает предыдущая мера пресечения. Но на заседании следователь изменил требования, указав, что до этого срока должна действовать мера в виде запрета определенных действий.

Хованскому запрещается выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, пользоваться интернетом, пишет «Фонтанка».

Хованский обвиняется в публичном оправдании терроризма с использованием сети интернет (ч. 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом стало исполнение песни о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете. В СИЗО он находится с 10 июня 2021 года. В августе его включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. В ноябре суд продлевал арест Хованскому до 8 января 2022 года.



Татьяна Леухина