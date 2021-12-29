В МИД РФ заявили, что Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов*
Россия не станет в одностороннем порядке признавать власть талибов* в Афганистане. Однако в мире их признание уже постепенно происходит. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он напомнил, что делегация талибов* уже принимала участие в представительной встрече Московского формата. Талибы* были приглашены и на чрезвычайную сессию совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
Таким образом, по словам Кабулова, политическое признание было бы скорее символическим политическим актом, передает «РИА Новости».
Переговоры «Московского формата» по Афганистану состоялись в Москве осенью этого года. Центром обсуждения стали вопросы военно-политической обстановки в республике после смены власти и др.
* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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