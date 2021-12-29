В МИД РФ заявили, что Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов*

Россия не станет в одностороннем порядке признавать власть талибов* в Афганистане. Однако в мире их признание уже постепенно происходит. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он напомнил, что делегация талибов* уже принимала участие в представительной встрече Московского формата. Талибы* были приглашены и на чрезвычайную сессию совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Фото: wikimedia.org

Таким образом, по словам Кабулова, политическое признание было бы скорее символическим политическим актом, передает «РИА Новости».

Переговоры «Московского формата» по Афганистану состоялись в Москве осенью этого года. Центром обсуждения стали вопросы военно-политической обстановки в республике после смены власти и др.

* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Диана Жиленкова