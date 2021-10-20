В Москву прибыла делегация талибов*

Фото: Максим Платонов (архив)

В столицу России прибыла делегация представителей движения «Талибан»* (запрещено в РФ), где запланированы переговоры «Московского формата» по Афганистану. Также гостям предстоит организовать двусторонние встречи.

Консультации и форум пройдут с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы нынешнего правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Центром обсуждения станут вопросы военно-политической обстановки в республике после смены власти, гуманитарная помощь и др., передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что с «Талибаном»* необходимо взаимодействовать, однако не стоит торопиться с его признанием. Также лидер страны уверен в необходимости поддержания процесса межафганского примирения и стремления к стабилизации обстановки в государстве.

* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.





Диана Жиленкова