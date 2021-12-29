В Татарстане находится 77% от сданных в 2021 году проблемных домов в России

Фото: ГИСУ РТ

В 2021 году 77% площади всех сданных в рамках федеральной программы защиты прав дольщиков проблемных домов приходится на Татарстан. Об этом сообщается в телеграм-канале Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

Всего в республике по этой программе введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов площадью 323 тысячи квадратных метров, в то время как в целом по России — 17 домов общей площадью 419 тысяч квадратных метров.

Татарстанский Фонд по защите прав дольщиков одним из первых в стране заключил соглашения о финансировании проблемных объектов с федеральным фондом. Согласно им, 58% расходов на завершение строительства домов покрывается федеральным фондом, 42% — республиканским. Всего на строительство было направлено больше 9 млрд рублей.

Фото: ГИСУ РТ

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов среди регионов России в 2021 году. Эти дома находятся в Казани.

Дарья Акимова