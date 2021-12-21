Татарстан стал лидером по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов в России

Татарстан лидирует по количеству введенных в эксплуатацию проблемных домов среди регионов России. Фонд по защите прав дольщиков республики получил высокую оценку федерального фонда по итогам работы в 2021 году. Об этом сообщается в телеграм-канале фонда РТ.

В течение 2021 года в Татарстане ввели в эксплуатацию семь домов из 16 долгостроев, сданных в России. Таким образом, 2,3 тысячи жителей республики получили долгожданное жилье, а всего в России эта цифра составила 3,2 тысячи человек.

Дома, сданные в эксплуатацию, находятся в Казани. Это три дома ЖК «МЧС», дом на улице Достоевского, два дома ЖК «Золотая середина» и дом в ЖК «Молодежный». Все они достроены в течение одного года, тогда как сроки завершения строительства каждого из домов составляли около двух-трех лет.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что в Казани в конце декабря 2021 года начнется выдача ключей дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина». 132 человека получат ключи.

Дарья Акимова