Рим Сафиуллин покинул пост директора челнинского МУП «Парк культуры и отдыха»

В Набережных Челнах глава МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин ушел с поста, который занимал с 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора в казанском МУП «Метроэлектротранс», а также работал в исполкоме Елабуги.

Как поделился Сафиуллин, поиском нового места работы он займется после новогодних праздников. Однако о дальнейших планах экс-директор МУП «Парк культуры и отдыха» не рассказал, передают «Челнинские известия».



Фото: nabchelny.ru

По данным источников издания, директором МУП «Парк культуры и отдыха» может стать Илья Черкашин — замдиректора по транспорту Предприятия автомобильных дорог.



В прошлом месяце в Челнах подал в отставку начальник пожарно-спасательного гарнизона 51-летний Рустам Юмагулов. Он находился на этой должности с 2015 года.

Диана Жиленкова