В Набережных Челнах ушел в отставку главный пожарный

В Набережных Челнах руководитель ФГПУ «15-й отряд ФСП по РТ» 51-летний Рустам Юмангулов подал в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года, однако в текущем году долгое время находился на больничном.

Коллеги проводили главного пожарного на пенсию по выслуге лет. По сложившейся традиции Юмангулова облили водой из пожарного рукава прямо на улице. Участие в проводах принял и заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по государственной пожарной службе Константин Чанышев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь временно исполняющим обязанности руководителя ФГПУ «15-й отряд ФСП по РТ» станет Алмаз Мифтахутдинов, сообщают «Челнинские известия».

В прошлом месяце покинула свою должность заместитель мэра Набережных Челнов Флера Андреева.



Диана Жиленкова