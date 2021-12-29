Александр Ломовицкий официально перешел в «Рубин»

Полузащитник Александр Ломовицкий официально перешел в казанский «Рубин» из московского «Спартака». Об этом сообщают социальные сети казанского клуба. Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. Александр присоединится к «Рубину» на зимних сборах.

23-летний фланговый полузащитник — воспитанник «красно-белых». Дебютировал за основную команду в 2018 году. Сыграл за «Спартак» в 46 матчах, в том числе в 21 матче нынешнего сезона.



«Рубин» после первой части чемпионата РПЛ идет на десятом месте. Ранее казанцы объявили о том, что воспитанник казанского клуба Данил Степанов подписал полноценный контракт с тульским «Арсеналом». До того он был там в аренде.