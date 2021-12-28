В следующем году в аэропорту Казани появятся рейсы в Элисту

Расписание аэропорта Казани дополнится полетами в Элисту. Возможность добраться прямым рейсом в столицу Калмыкии появится с 3 января 2022 года. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылет из Казани в Элисту запланирован на 09.30, прибытие в аэропорт Элиста — в 11.30. Обратный вылет из Элисты в 12.30, прибытие в аэропорт Казани — в 14.35, сообщает пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в этом месяце в казанском аэропорту анонсировали новые рейсы. В следующем году расписание дополнится новыми полетами до Нового Уренгоя, Омска и Челябинска. В авиарейсах задействуют лайнеры вместимостью до 100 человек.



Диана Жиленкова