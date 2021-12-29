Новости общества

10:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава дипломатии Евросоюза счел неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности

09:58, 29.12.2021
Глава дипломатии Евросоюза счел неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности
Фото: pixabay.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности. Он предостерег, что переговоры по ним не могут проводиться без участия сообщества. Такое заявление прозвучало в интервью газете Die Welt.

«Европейская безопасность — это наша безопасность, здесь речь идет о нас», — заявил Боррель.

Фото: pixabay.com

По его словам, этот вопрос не могут обсуждать только два государства — США и РФ или НАТО и РФ. Подобные переговоры имеют смысл только при участии Евросоюза и при обеспечении тесной кооперации, сообщает ТАСС.

Недавно МИД обнародовало проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные разногласия будут решаться мирным путем, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность и др.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем