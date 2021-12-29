Глава дипломатии Евросоюза счел неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности. Он предостерег, что переговоры по ним не могут проводиться без участия сообщества. Такое заявление прозвучало в интервью газете Die Welt.

«Европейская безопасность — это наша безопасность, здесь речь идет о нас», — заявил Боррель.

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По его словам, этот вопрос не могут обсуждать только два государства — США и РФ или НАТО и РФ. Подобные переговоры имеют смысл только при участии Евросоюза и при обеспечении тесной кооперации, сообщает ТАСС.

Недавно МИД обнародовало проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные разногласия будут решаться мирным путем, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность и др.

Диана Жиленкова