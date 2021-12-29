В Казани «Почта России» будет работать по измененному графику в новогодние праздники

В Казани отделения «Почты России» будут работать в новогодние каникулы по измененному расписанию. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

31 декабря почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. 1, 2 и 7 января — выходные дни. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Фото: kzn.ru

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному расписанию, сообщается на сайте мэрии Казани.



На прошлой неделе в Минцифры РТ сообщили о графике работы МФЦ в праздничные дни. В первые дни января в центрах будут оказывать только одну услугу.