Блогеры и телеведущие запускают новогодний мини-сериал на «Авито»

«Авито» предлагает не скучать во время долгожданных праздников и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой, современной интерпретации.

Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. Пять счастливчиков получат суперпризы — модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную «Авито Доставку».

В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Все самое интересное начинается, когда Большой Русский Босс открывает приложение «Авито» и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».



Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании «Авито»:

«В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы подарили уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели «Авито» заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent-календаря».

Всего телезрителей ждет пять серий, в каждой из которых спрятана одна буква. Задача — собрать все буквы и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать «Написать Боссу». Здесь они увидят объявление о продаже того самого магического телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.

Участие в конкурсе заканчивается 13 января, а результаты будут опубликованы 17 января на сайте проекта и в соцсетях «Авито».

Случайным образом будут выбраны пять счастливчиков, которые получат суперпризы, а первым 30 000 угадавших достанется промокод на бесплатную «Авито Доставку»*.



Съемки ролика проходили в московском офисе «Авито», идеально подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта. Офисное пространство «Авито» разделено на разные тематические зоны для работы и отдыха, не совсем привычные для офисных форматов: есть даже капсулы для сна в виде деревянного домика, которые, кстати, протестировал Большой Русский Босс во время перерыва на съемках. Приглашенные артисты и их команды сошлись во мнении, что офис «Авито» выглядит очень по-киношному, что позволяет снимать здесь и рекламу, и корпоративные и официальные ролики, и сериалы без перестроения интерьера. «На работу как в киностудию!» — родилась шутка в процессе съемок.

*при покупке товара от 11 рублей

Возрастное ограничение — 12+

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