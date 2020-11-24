Новости общества

22:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане вырос спрос на гробы с окнами — видео

22:01, 24.11.2020
В Татарстане вырос спрос на гробы с окнами — видео
Фото: скриншот

Осенью в Татарстане вырос спрос на гробы с окнами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Это связано с тем, что врачи рекомендуют не открывать гробы с умершими от коронавируса.

Стеклянные гробы и гробы с окнами раскупают так быстро, что жители республики заказывают их в Ульяновской области. Цены на них начинаются от 10—15 тыс. рублей.

В управлении Роспотребнадзора по РТ заверили, что опасности умершие от коронавируса люди не представляют. Они не могут быть переносчиками вируса.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем