В Татарстане вырос спрос на гробы с окнами — видео

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Осенью в Татарстане вырос спрос на гробы с окнами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Это связано с тем, что врачи рекомендуют не открывать гробы с умершими от коронавируса.



Стеклянные гробы и гробы с окнами раскупают так быстро, что жители республики заказывают их в Ульяновской области. Цены на них начинаются от 10—15 тыс. рублей.

В управлении Роспотребнадзора по РТ заверили, что опасности умершие от коронавируса люди не представляют. Они не могут быть переносчиками вируса.

Татьяна Демина