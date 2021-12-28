Казанские проекты отмечены на международном конкурсе городских практик

Четыре казанских проекта были отмечены жюри на XIV Международного смотре-конкурсе городских практик «Город, где хочется жить», прошедшем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столицы Татарстана.

В конкурсе принимали участие 33 города из четырех стран. Это крупные центры административно-территориальных образований и города государств-участников СНГ и Евразийского экономического союза.

Среди проектов из Казани, удостоенных вниманием жюри, были: благоустройство городского парка «Озеро Чайковое» и создание рекреационной и реабилитационной зоны, организация здорового питания в школах, проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» и создание системы защиты бездомных животных и гуманного регулирования их численности.

Церемония награждения победителей пройдет в Москве в начале 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Казань была признана лучшим городом Татарстана по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта.

Дарья Акимова