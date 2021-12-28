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С начала года более 90 тысяч кредитных карт выдано в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк

13:00, 28.12.2021

С января по декабрь 2021 года отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк выдало более 90 тысяч кредитных карт. Это более чем в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее количество действующих кредитных карт на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка приближается к 2 млн.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк запустил долгожданный продукт этого года — универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций, ведь пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней отличная возможность для наших клиентов совершать желанные покупки».

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО " Сбербанк"
ЭкономикаФинансы

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