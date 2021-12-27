Минниханов назвал причины роста цен на жилье в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, ответил на вопрос «Реального времени» о росте цен на жилье в Казани. Он назвал основные причины этого процесса. Среди них — отток мигрантов и рост цен на строительные материалы.

— Здесь есть несколько поводов. Казань очень привлекательна. Все скупают. Но тем не менее у нас есть программа социальной ипотеки, по-моему, если я не ошибаюсь, 55 или 53 тысячи за квадратный метр эта программа работает. Но есть несколько вещей, которые очень серьезно повлияли, в том числе и на ценообразование, — рассказал президент Татарстана.

Он сразу обозначил одну из причин — пандемию коронавируса:

— Огромное количество людей-мигрантов работали на стройках, их не оказалось и пришлось повысить заработную плату — это раз. Второе — налоговая инспекция очень хорошо работала, все строители работали на разных схемах обналички. Государство, с одной стороны, сделало хорошую штуку, значит, привели в порядок все движения контрагентов, но с другой стороны, вот эти проценты, которые надо платить...за это платит клиент-покупатель, — объяснил Минниханов.

Президент Татарстана заявил, что не удалось удержать рынок материалов. Работу в этом направлении он назвал важной государственной задачей.

— Я считаю, что в этой части надо более жестко контролировать все эти вещи, даже что касается нашей категории, песок там, местные материалы, там пытаются завысить, я думаю, что и по металлам там сейчас какие-то договоренности другие, по сегменту, вообще это отразилось, — констатировал он. — А то, что жилье надо дешевле покупать, 100% не будет, тем более ставка льготная теперь осталось только для тех категорий, которые определили. Вообще, наша задача, мое мнение, квадратный метр хорошо, я считаю, что мы должны в первую очередь найти форму поддержки тех людей — молодая семья, многодетная семья, вот виды, которые не имеют жилья.



Фото: Максим Платонов (архив)

В середине декабря, выступая на заседании Казгордумы, депутат от КПРФ Алексей Серов сообщил, что одному жителю Казани нужно в среднем 152 зарплаты, чтобы купить собственную квартиру.

