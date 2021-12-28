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В Татарстане запустили проект «100 татарских песен XX века»

11:23, 28.12.2021
В Татарстане запустили проект «100 татарских песен XX века»
Фото: Олег Тихонов

В Татарстане создали проект «100 татарских песен XX века», который отражает историю татарской культуры через музыку. У каждого произведения есть справка и комментарий об истории его создания или контексте. Материалы представлены на двух языках — русском и татарском.

Отмечается, что проект осуществлен совместно с казанской детской школой искусств №9.

Фото: скриншот

«XX век — это время, когда татарская музыка вышла на сцену и обрела новые каналы распространения. На протяжении всего столетия она обогащалась, менялась, различные влияния, при этом что-то теряя, а что-то приобретая», — говорится на сайте проекта.

В этом месяце состоялась церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Звезды татарской эстрады получили более 30 статуэток «Алтын йолдыз».

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

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