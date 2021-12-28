Приволжское управление Ростехнадзора приостановило деятельность ООО «Гипсовая компания» на два месяца

Приволжское управление Ростехнадзора приостановило деятельность ООО «Гипсовая компания». Проверка опасного производственного объекта была организована из-за обращения Приволжского военизированного горноспасательного отряда ФГКУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве».

В результате проверки стало известно об отсутствии проведения аттестации вспомогательной горноспасательной команды на объекте, где проводятся горные работы. Нарушение необходимо было устранить не позднее 10 декабря 2021 года, однако требование не выполнили.

В конечном итоге, деятельность ООО «Гипсовая компания» приостановили на 2 месяца, сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

В прошлом месяце ведомство выявило 48 нарушений при строительстве новой линии метро в Казани. В ходе проверки выяснилось, что строительно-монтажные работы проходят с нарушением требований проектной документации и др.

Диана Жиленкова