В МИД РФ назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля

Фото: Анна Сейтумерова

Возможность США ограничить конвертацию рубля — из разряда фантастики, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.



По его словам, сложно представить, как такая мера может быть реализована. Биричевский считает, что еще могут предприниматься попытки запретить отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, и это бывает часто.

«Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко