Казань вступила в сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Столица Татарстана включена в список обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ). Об этом рассказали в пресс-службе исполкома Казани.

Решение о включении Казани в глобальный список было озвучено в Париже после рекомендации Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. На вебинаре заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова рассказала об опыте города в решении различных городских вопросов.



kzn.ru

«ГСОГ ЮНЕСКО — это единственное подразделение в структуре ООН, имеющее глобальный мандат в области обучения на протяжении всей жизни. Эта организация преследует две главные цели: обеспечить всеобщий и равноправный доступ к качественному образованию и построить открытые, безопасные и жизнестойкие города, основанные на принципах устойчивого развития. Глобальная сеть содействует развитию между городами диалога по вопросам политики и практики взаимного обучения», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в казанском Кремле состоялось первое заседание рабочей группы по организации и проведению 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани в 2022 году.

