В центре Казани почти на сутки отключат воду

В центре Казани с 9.00 28 декабря до 6.00 29 декабря временно отключат воду из-за работ по подключению водопровода. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Большая Красная, 44/17, 46/12, 49, 50 (гостиница), 51 (роддом), 52, 54/15, 55 (вуз), 56/16, 58 лит. а, 58 лит. б, 58а, 59, 60/35, 68;

ул. Гоголя, 15/54, 16/56;

ул. Жуковского, 12, 15, 15а, 17/44, 17а;

ул. Карла Маркса, 39а;

ул. Муштари, 33 (поликлиника), 33а, 33б, 35.

Фото: kzn.ru

В минувшие выходные в Казани, по адресу улица Татарстан, 7, произошел порыв водопровода. Без воды остались 12 домов по нечетной стороне улицы.

