Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял 14-ю строчку рейтинга российских регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Лидерами оказались Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В списке представлены все 85 регионов России. Выше Татарстана в рейтинге расположились Воронежская, Нижегородская, Московская, Ростовская и Калининградская области, Краснодарский край и Рязанская область. Они заняли строчки с 4-й по 10-ю соответственно.

11-е место у Кировской области, 12-е — у Тульской, 13-е — у Курской, следует из списка, составленного «РИА Рейтинг». Пять нижних строк заняли Северная Осетия, Бурятия, Тыва, Чечня и Республика Алтай.

Фото: Ринат Назметдинов

Некоторые пожилые россияне после достижения пенсионного возраста продолжают работать. Так, например, четверть врачей-пенсионеров в Татарстане, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе.



Татьяна Демина