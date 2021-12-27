Минниханов ответил на вопрос, грозит ли республике продовольственный кризис

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, ответил на вопросы, будут ли продолжены в следующем году ярмарки, грозит ли республике продовольственный кризис и какие адресные социальные меры поддержки пенсионерам и социально незащищенным слоям населения могут быть эффективными.



-Ну, мне кажется, вопрос, то, что мы нашли такую форму, это в советское время уже было сделано, но ресурсные возможности были меньше, но это не так-… Я сам в системе потреб операций работал, значит, потом главой работал. То есть, как ярмарки организуются, что там делается, как. Ну я сам всё это знаю. И, конечно, всегда вот это начинание поддерживает, чтобы не только в Казани, но и в других городах, наши селяне, значит, могли привезти, во-первых, для них это [способ] получить доход, с другой стороны, мы субсидируем транспортные затраты, все эти. Это тоже некая скрытая поддержка городского населения. На рынок кто идёт? Это в основном наши взрослые люди. Во-первых, это качественные продукты нашего собственного производства. Вот овощи, вот когда их много, мы их привозим, чтобы каждый мог запастись. Значит, у наших селян тоже возможности хранилища ограничены, поэтому я хочу сказать, что ярмарки мы проводили и будем проводить. Значит, я лично это сам тоже посещаю, Председатель правительства посещает ярмарки. За этот вопрос отвечает наш Вице-премьер (речь о министре М.А. Зяббарове) сельского хозяйства, и всегда в основном мы слышим очень много позитива. Ну и верно, они не только продукцию, но и мероприятия там, какие-то эти… Вот творчески подходят, я очень благодарен и руководству наших городов, Казани особенно, и руководителям районов, потому что это вошло в традицию. А в части, конечно, взрослого населения, об этом много и Президент страны говорит, оно должно найти поддержку, тоже будем работать. Но я не зря говорю, то что вот это с районов приезжают, мы стимулируем, чтобы в какой-то форме эта работа была активна. Ну будем думать, ещё какие меры поддержки для взрослого населения особенно… вот вы помните, когда пандемия, категория людей, которую мы определили, и продуктовые наборы делали. Это очень помогло на самом деле, в этом люди нуждаются. Будем и дальше. Много людей таких меценатов, которые даже своё имя не называют, но вот этим взрослым людям оказывают… Ну вот каждый из нас как-то, если у него есть возможность, нужно найти какие-то возможности, оказать… даже вот Ураза идёт, это же тоже поддержка: пригласить людей, накрыть стол, накормить — это тоже поддержка. То есть, вот таких форм поддержки должно быть очень много, — рассказал Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшие выходные в некоторых городах республики прошли заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят в РТ регулярно. Например, в этом месяце на одну из ярмарок, которая проходила в Набережных Челнах, завезли 112 тонн продукции.