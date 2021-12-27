РБК: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

В Кремле начали готовиться к кампании-2024, предварительные обсуждения этого вопроса начались еще летом, сообщает РБК со ссылкой на два источника.



На совещаниях, на которых упоминалась тема выборов, обсуждалась возможная кампания действующего президента Владимира Путина. Однако во время обсуждений в Кремле не упоминалось, что Путин принял решение об избрании на новый срок.

Так, пока не ясно, готовится кампания по умолчанию или у руководства администрации президента есть понимание на этот счет, указал один из источников.

Фото: kremlin.ru

В конце ноября Путин сообщал, что не принял решения, будет ли переизбираться на новый срок в 2024 году. Он считает, что пока преждевременно планировать, кто и что будет делать через три года. «Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться», — говорил глава государства.

Маргарита Головатенко