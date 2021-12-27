Жительницу Татарстана заподозрили в хищении средств студентов более чем на 1,3 млн рублей

В Татарстане полицейские выявили факты хищения денег за обучение в филиале частного образовательного учреждения одного из институтов Казани в Тюлячинском районе, сообщает МВД по РТ.



Установлено, что местная жительница, будучи агентом образовательного учреждения, совершала мошеннические действия. Подозреваемая устраивала на учебу граждан и студентов, получала деньги, но не вносила их в кассу института. В течение четырех-пяти лет каждый год денежные средства передавались подозреваемой, а оплата не производилась.

В обязанности подозреваемой входило составление личных дел студентов, передача их в институт, обеспечение логинами и паролями для заочного дистанционного обучения, предоставление студентам счета и реквизитов института для оплаты, уведомление студентов об оплате за обучение.

В общей сложности ущерб составил более 1,3 млн рублей. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до пяти лет.

Все пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в ОМВД России по Тюлячинскому району по телефонам 2912-944, (884360) 20002.

Маргарита Головатенко