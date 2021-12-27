Минниханов: «Наше качество жизни будет зависеть от того, сколько у нас будет собственных денег»

По итогам 2021 года объем привлеченных инвестиций в Татарстан должен вырасти до 665 млрд рублей. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции.

— Наше качество жизни будет зависеть [от того], сколько у нас будет денег собственных, заработанных. Что касается инвестиций в основной капитал — это один из критериев. Мы все время держались [на уровне] где 600-600 с чем-то [миллиардов рублей]. В этом году мы ожидаем 665 миллиардов инвестиции в основной капитал, — отметил он.

По словам Минниханова, основа татарстанской экономики — нефтегазохимический комплекс. В это доля его составила 63%, или 2,4 трлн рублей