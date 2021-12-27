Более половины татарстанцев в 2021 году купили авто менее чем за 500 тысяч рублей

Больше половины татарстанцев (53%) в 2021 году приобрели автомобили стоимостью менее 500 тысяч рублей, выяснили эксперты автомобильного сайта «Дром».



31% жителей республики приобрел автомобиль за сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 12% водителей купили машины от 1 до 2 млн рублей. Лишь 4% смогли себе позволить машину стоимостью свыше 2 млн рублей.

Как отметил аналитик сайта Алексей Гришин, с начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. Новые авто прибавили в цене 20-30%.

Фото: realnoevremya.ru

Новые легковые автомобили при благоприятном развитии событий в 2022 году подорожают примерно на 10%. При усугублении ситуации на рынке может повториться ситуация 2021 года, характеризующаяся тотальным дефицитом авто и ростом цен.

Маргарита Головатенко